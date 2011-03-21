Самой дорогой российской компанией Brand Finance назвал Сбербанк

Компания "Брэнд-файнэнс" (Brand Finance), ежегодно называющая 500 самых дорогих брендов, в рейтинге-2011 на первое место поставила «Гугл».

В списке оказалось семь российских компаний. И первым среди них назван Сбербанк (56 место). 208 место получил Газпром, 243 – БиЛайн, 304 – МТС, 348 – Лукойл и 370 – Роснефть.

Самым дорогим британским брендом в этом году назван телекоммуникационный гигант "Водафон", занявший пятое место.

Впервые в первую десятку не попала "Кока-Кола", которая опустилась за год с третьего на 16 место.