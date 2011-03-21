Путин и Меркель довольны, что BASF примет участие в создании «Южного Потока»

Премьер-министр РФ Владимир Путин приветствует вхождение германского концерна BASF в проект строительства газопровода "Южный Поток".

Премьер-министр в понедельник на встрече с руководством BASF заявил: «И мне очень приятно, что вы пришли к выводу о целесообразности своего участия и в «Южном Потоке».

Агентства газовой информации напоминает, что BASF участвует в строительстве газопровода «Северный Поток».

"Приятно, что и руководство Федеративной республики поддерживает ваше участие в "Южном Потоке", в том числе федеральный канцлер Ангела Меркель", - добавил Путин.