Путин и Меркель довольны, что BASF примет участие в создании «Южного Потока»
21 марта 2011, 21:32 [ «Аргументы Недели» ]
Премьер-министр РФ Владимир Путин приветствует вхождение германского концерна BASF в проект строительства газопровода "Южный Поток".
Премьер-министр в понедельник на встрече с руководством BASF заявил: «И мне очень приятно, что вы пришли к выводу о целесообразности своего участия и в «Южном Потоке».
Агентства газовой информации напоминает, что BASF участвует в строительстве газопровода «Северный Поток».
"Приятно, что и руководство Федеративной республики поддерживает ваше участие в "Южном Потоке", в том числе федеральный канцлер Ангела Меркель", - добавил Путин.