Осенью Сбербанк проведет приватизацию - Греф

Сбербанк проведет приватизацию осенью 2011 года, заявил глава банка Герман Греф.

"Точно успеем приватизировать (в этом году), вопрос в размере пакета, либо 7,6% целиком, либо половину, либо больше половины, все будет зависеть от ситуации ... это будет конец года, третий-четвертый квартал, осень, наверное", - цитирует в понедельник Грефа Reuters.

По информации агентства, чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в прошлом году составила 174 миллиарда рублей, а доля дивидендов в общей прибыли (по РСБУ) - примерно 12%.