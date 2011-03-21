Теперь бюджет Москвы будут планировать на три года

Столичный градоначальник Сергей Собянин одобрил проект закона, согласно которому бюджет Москвы будет планироваться на три года, сообщили сегодня в городской администрации.



Сотрудник горадминистрации рассказал: "Мэр подписал постановление, которым одобрен проект закона города "О составлении проекта бюджета Москвы на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов".



В 2008 году Москва перешла к трехлетнему планированию городского бюджета, однако после разразившегося мирового финансового кризиса в мае 2009 года Мосгордума приняла закон - составлять бюджет на год. В начале июня 2010 года было объявлено, что экономика Москвы преодолела кризисное состояние, об этом заявила руководитель столичного департамента экономической политики и развития Марина Оглоблина. А в марте 2011 года Сергей Собянин сообщил, что планировать городской бюджет будут снова на три года.



Напомним, бюджет Москвы на 2011 год был принят Мосгордумой в декабре 2010 года. Согласно запланированному бюджету, его доходы составляют 1,243 триллиона рублей, а расходы - более 1,389 триллиона рублей, дефицит городской казны составляет около 146 миллиардов рублей.