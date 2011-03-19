Премьер-министр России Владимир Путин сегодня под Южно-Сахалинском запустил в строй газораспределительную станцию "Дальнее". На церемонии открытия глава российского правительства подчеркнул, что этот объект призван обеспечить потребности жителей острова Сахалин.

По словам Путина, за последние годы Сахалин превратился в серьезный энергетический центр не только России, но и всего Азиатско-Тихоокеанского региона. "Переход на новый вид топлива позволит увеличить генерацию в ближайшие годы в два раза.

Это значит, что будут созданы дополнительные мощности и для развития производства, и для обеспечения теплом и энергией жилых домов", - пояснил премьер. Как сказал Путин, следующий этап работы на Сахалине связан с тем, что во главу этих планов поставлены, в первую очередь, сахалинцы.

"С реализацией этих планов начинается поставка газа одного из крупнейших месторождений Сахалина, и газотранспортная система пришла на основной энергетический объект, на ТЭЦ-1", - сказал он. Путин пообещал, что в ближайшие год-два практически все энергоблоки ТЭЦ-1 будут заменены на новую генерацию, на газ вместо угля.

Премьер также заверил, что правительство страны продолжит осуществлять все планы, связанные с развитием Дальнего Востока, строить здесь новые жилые кварталы, новые морские порты, новые аэропорты, дороги, прокладывать трубопроводные системы, строить новые промышленные кластеры и образовательные центры. "У Дальнего Востока замечательное будущее", - отметил Владимир Путин и

расписался на газовой трубе, где красовалась надпись "Газ - Сахалину!".

ОАО "Газпром" презентовал главе правительства реализацию проектов в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке: Ежегодное потребление станции должно составить порядка 650 млн кубометров газа. Всего планируется, что потребление газа в Сахалинской области к 2015 году вырастет втрое и составит 1,5 млрд. кубометров в год.