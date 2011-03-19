На Сахалине Владимир Путин проведет совещание по энергетике

Премьер-министр РФ Владимир Путин в Южно-Сахалинск проведет совещание по газовому вопросу и вопросу комплексного развития топливно-энергетического комплекса Восточной Сибири и Дальнего Востока. Сегодня председатель правительства прибыл на Сахалин.

Ожидается, что в Южно-Сахалинске Владимир Путин премьер примет участие в церемонии пуска газа на газораспределительной станции "Дальнее". У главы российского правительства намечена встреча с губернатором Сахалинской области Александром Хорошавиным.

Ранее пресс-секретарь премьера Дмитрий Песков сообщал, что в ходе поездки на Сахалин Владимир Путин будет заниматься вопросами, связанными с завершением работ по строительству газопровода и присоединения к нему местной ТЭЦ. Ожидается, что будут затронуты и вопросы ценообразования.

Напомним, после разрушительного землетрясения Япония обратилась к России с просьбой увеличить поставки углеводородов. Путин 15 марта поручил рассмотреть вопрос об ускорении реализации проектов по добыче углеводородов на Дальнем Востоке, в частности проекта "Сахалин-3".

Президент РФ Дмитрий Медведев на заседании Совбеза в минувшую пятницу заявил, что население России в связи с событиями на японских АЭС должно иметь точную информацию о радиационном фоне. Глава государства поручил правительству проверить ситуацию на Дальнем Востоке, в том числе по обеспечению людей необходимыми средствами защиты.