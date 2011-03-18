Строительство трассы Москва-Петербург оценили в 500 миллиардов рублей
18 марта 2011, 18:15 [ «Аргументы Недели» ]
Трассу Москва-Петербург начнут строить в середине апреля. На сегодня объем инвестиций посчитан - это не менее 500-550 миллиардов рублей. Об этом сообщил представитель госкомпании "Автодор".
Первый зампредправления госкомпании "Автодор" Сергей Кельбах сообщил сегодня, что проектная документация разработана не до конца, поэтому общая сумма инвестиций в данный проект не уточняется. Но речь идет о порядка 500-550 миллиардов рублей. Это будет трасса протяженностью 684 км. Строительство будет завершено через 8 лет.