Строительство трассы Москва-Петербург оценили в 500 миллиардов рублей

Трассу Москва-Петербург начнут строить в середине апреля. На сегодня объем инвестиций посчитан - это не менее 500-550 миллиардов рублей. Об этом сообщил представитель госкомпании "Автодор".



Первый зампредправления госкомпании "Автодор" Сергей Кельбах сообщил сегодня, что проектная документация разработана не до конца, поэтому общая сумма инвестиций в данный проект не уточняется. Но речь идет о порядка 500-550 миллиардов рублей. Это будет трасса протяженностью 684 км. Строительство будет завершено через 8 лет.