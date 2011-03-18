Nissan остановил работу трех автозаводов на территории Японии

Переговоры госкорпорации «Ростехнологии» и автоконцерна Renault-Nissan, которые касались продажи доли АвтоВАЗа, не приостановлены из-за событий в Японии.

После землетрясения и цунами руководство Nissan решило прекратить работу трех сборочных заводов на территории Японии.

Напомним, третий по величине крупнейший автопроизводитель Японии Nissan Motor Co. ведет переговоры о покупке 25% крупнейшего российского производителя автомобилей "АвтоВАЗ". "Мы с большой озабоченностью и вниманием следим за ситуацией в Японии. В тоже время постоянно поддерживаем рабочие контакты с нашими японскими партнерами, в частности, фирмой Nissan, и продолжаем переговоры по совместным проектам", - приводит пресс-служба слова главы "Ростехнологий" Сергея Чемезова.

Увеличить долю в «АвтоВАЗе» до контрольной альянсу Renault-Nissan предложил премьер-министр России Владимир Путин.