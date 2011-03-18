Премьер-министр правительства России сегодня выступил с заявлением: «Прошу Минэнерго, ФАС, ФСТ в ближайшее время разобраться с ситуацией и строго следовать тем параметрам по тарифам, которые установлены решениями правительства".

Владимир Путин, выступая на селекторном совещании по сельскому хозяйству, заявил, что рост тарифов на электроэнергию не должен был превышать в 2011 году 15%. И поручил Минэнерго, Федеральной монопольной службе и Федральной службе по тарифам разобраться, почему тарифы превысили возможный рост. "Нельзя позволить, чтобы безответственные действия отдельных энергетических компаний подрывали перспективы не только сельского хозяйства, но и всей экономики", – сказал Путин на селекторном совещании по сельскому хозяйству.

По данным Минэнерго, рост среднеотпускного тарифа на электроэнергию в 2011 году превысит 15% в 38 субъектах Российской Федерации. При этом в 33 регионах среднеотпускной тариф вырастет на 15-25%, в пяти субъектах - более чем на 25%, сообщает РИА Новости. В частности, в Астраханской области в 2011 год рост тарифа составит 46,7%, в Калмыкии - 26,8%, Курской области - 33,1%, Тюменской области - 27,7%, в Хакасии - 41,6%. При этом основная причина роста цен на электроэнергию, по мнению министерства, заключается в принятых на региональном уровне тарифных решениях, регулирующих ее транспорт в сетях распределительного комплекса.