Опыт ЕВРАЗ в области охраны труда и безопасности получил высокую оценку

18 марта Межотраслевой совет руководителей служб охраны труда Кемеровской области провел выездное заседание, на котором обсуждался эффективный опыт работы угольной компании «Южкузбассуголь», входящей в "Евраз-групп", сообщила "Аргументам.ру" представитель "Евраз-групп" Лариса Ярошук. Подробнее об охране труда можно прочитать - http://arm-ecogroup.ru.

Участники совещания рассмотрели актуальные разработки по внедрению системы управления промышленной безопасностью и охраной труда, а также передовые методы обучения в этой сфере. Особый интерес вызвала организация производственного контроля и взаимодействия с надзорными органами, действующая в ОАО «ОУК «Южкузбассуголь».

Новую систему управления промышленной безопасностью и охраной труда, основанную на международных стандартах, ЕВРАЗ внедрил в компании «Южкузбассуголь» еще в 2008 году. Была выработана политика в области промбезопасности и определены стандарты поведения персонала.

В результате внедрения данной системы за последние три года травматизм на предприятиях «Южкузбассугля» снизился более чем на 20%.

В 2010 году инвестиции ЕВРАЗа в реализацию мероприятий по охране труда и промышленной безопасности в угольной компании составили более 747 млн рублей. Благодаря этим инвестициям на всех шахтах внедряется уникальная для России автоматизированная система контроля доступа на опасные производственные объекты. Это позволило исключить проникновение на промышленные объекты посторонних лиц и лиц, находящихся в алкогольном или наркотическом опьянении.

В шахте «Юбилейная» II район в сентябре 2010 года внедрен предметный досмотр при помощи радиоволнового сканера, что позволило полностью исключить возможность проноса на подземные горизонты запрещенных предметов и веществ. Реализуется программа по оснащению всех шахт современными системами подземной радиосвязи, позволяющими оповещать находящихся под землей шахтеров о возникновении нештатных ситуаций. Высокий уровень промышленной безопасности на шахтах ЕВРАЗа определяется и высоким качеством спецодежды и средств индивидуальной защиты.

Большое внимание уделяется и вопросам обучения работников. В Центре подготовки кадров «Южкузбассугля» проходят обучение не только сотрудники компании, но и других угольных предприятий России. В 2010 году специалисты Центра разработали уникальный комплект мультимедийных электронных пособий для подготовки специалистов угольных предприятий. Данная разработка была отмечена золотой медалью и дипломом на международной выставке «Уголь России и Майнинг – 2010».

«Обеспечение высокого уровня промышленной безопасности – это то, с чего должна начинаться работа в шахте. И руководство всех предприятий ЕВРАЗа нацелено на выполнение этого требования. И с технической точки зрения компания делает все возможное, чтобы минимизировать возможные риски. Но многое зависит и от самих работников. Сегодня самое главное – убедить людей, что именно они являются самым важным звеном для предотвращения травматизма и ЧП. Именно выполнение существующих требований является главной гарантией безопасной работы», - отметил Александр Кручинин, Вице-президент по охране труда, промышленной безопасности и экологии ЕВРАЗа.