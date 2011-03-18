Объединенная делегация Таможенного союза совещается в Женеве
18 марта 2011, 07:17 [«Аргументы Недели», Герман НАПОЛЬСКИЙ ]
17-18 марта в Женеве проходят консультации единой переговорной делегации Таможенного союза с делегациями основных торговых партнеров (ЕС, Китай, Корея, Украина) по вопросу распространения национальных специальных
защитных и антидемпинговых мер Белоруссии, России и Казахстана на единую таможенную территорию Таможенного союза.
Об этом сообщил на брифинге в Минске 17 марта пресс-секретарь Министерства иностранных дел Белоруссии Андрей Савиных.В состав единой переговорной делегации Таможенного союза входят представители МИД и ГТК Белоруссии.
Объединенная делегация проинформирует представителей заинтересованных стран о механизмах пересмотра национальных защитных и антидемпинговых мер и их унификации в рамках Таможенного союза. В этой работе
страны-участники Таможенного союза стремятся обеспечить полную
прозрачность этого процесса, а также не ухудшать условия доступа товаров
иностранного производства на рынки Таможенного союза.
Согласно справочной информации, предоставленной белорусским МИД, в
ноябре 2010 г. правительствами государств – членов Таможенного союза
подписано Соглашение о порядке применения специальных защитных,
антидемпинговых и компенсационных мер в течение переходного периода
(применяется с 19 ноября 2010 г.). Унификация национальных мер торговой
защиты, действующих в странах Таможенного союза, проводится в
соответствии с положениями данного Соглашения.