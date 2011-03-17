Министерство финансов выделит 14 млн рублей на переговоры о вступлении РФ в ВТО

Министерство финансов выделит 14 миллионов рублей на переговоры о вступлении России во Всемирную торговую организацию (ВТО). Такое распоряжение ведомству дало правительство России. Россия ведёт переговоры о присоединении к ВТО последние 17 лет. Для присоединения к международной организации необходимо согласие всех 153 членов, передает РСН. На саммите Россия – Европейский Союз, прошедшем недавно в Брюсселе, шансы на вступление РФ в организацию уже в 2011 году были оценены как реалистичные.