Путин: без ядерной энергетики говорить о мировом энергобалансе невозможно

Без ядерной энергетики говорить о мировом энергетическом балансе, заявил Председатель Правительства России Владимир Путин на пресс-конференции в Минске в ночь на 16 марта.

"В некоторых странах, в том числе в Европе, в энергетическом балансе (скажем, Франции) атомная энергетика составляет процентов 80",- отметил, в частности, Владимир Путин.

При этом в России на сегодняшний день, по словам Путина, данная цифра равняется лишь 16%, хотя "мы ставили перед собой задачу увеличения этой генерации хотя бы процентов до 25".

"Как вы знаете, сегодня мною сформулировано поручение Министерству энергетики, Росатому, Министерству природных ресурсов и ведомственным учреждениям Академии наук проанализировать ещё раз все параметры развития российской ядерной энергетики с необходимостью представить соответствующий доклад в течение месяца в Правительство Российской Федерации",- отметил Председатель правительства России.

Напомним, что на данном совещании поручено проанализировать атомной отрасли в целом. Соответствующие поручения уже даны Росатому, Минприроды, а также Минэнерго, председателем правительства Владимиром Путиным.В ходе совещания по вопросам энергобезопасности, Владимир Путин отметил, что любой вариант событий должен быт учтен, несмотря на то, что в сейсмоопасных зонах АЭС в России нет.