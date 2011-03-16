Кудрин: Мировые цены на нефть могут вырасти до 150-200 долларов за баррель

Из-за событий в Японии возможен краткосрочный спекулятивный рост мировых цен на нефть до 150-200 долларов за баррель. Об этом заявил вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин.



Комментируя ситуацию на нефтяном рынке в связи с событиями в Японии, Кудрин ответил, что "на нефтяном рынке противоречивое влияние". Помимо этого, вице-премьер отметил, что на ближневосточных рынках не происходит улучшения. "Будем на рынке нефти иметь волатильность или повышение нефти", - цитирует Кудрина РИА Новости. Министр подчеркнул, что цены не могут расти бесконечно. Так, если цена на нефть оказывается выше отметки в 110 долларов за баррель, существенно повышаются издержки в экономике. "Однако рост до 150-200 долларов может быть "спекулятивным и краткосрочным", - сказал Кудрин.