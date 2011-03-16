Белоруссия хочет три миллиарда долларов кредитов
16 марта 2011, 08:37 [«Аргументы Недели. Белоруссия», Герман НАПОЛЬСКИЙ ]
Белоруссия больше чем полгода назад обратилась за кредитами к Правительству России и в Антикризисный фонд Евразийского экономического сообщества в общей сложности на три миллиарда долларов. Об этом заявил
журналистам в ночь на 16 марта Министр финансов России Алексей Кудрин.
"То есть, два миллиарда долларов Белоруссия просит у Антикризисного фонда ЕврАзЭС и еще миллиард- у Правительства России",- отметил Кудрин.
По его словам, данные будут связаны с выполнением ряда условий, связанных со структурными реформами. Условия могут быть похожими на условия МВФ, которые были по прежнему кредиту