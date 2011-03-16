Россия может предоставить кредит Индии на строительство АЭС
16 марта 2011, 08:35 [«Аргументы Недели. Белоруссия», Герман НАПОЛЬСКИЙ ]
Россия в настоящее время рассматривает возможность предоставления кредита Индии более чем в 4 млрд долларов на строительство АЭС сообщил премьер-министр России Владимир Путин на пресс-конференции в Минске в ночь на 16 марта.
«Сейчас ведутся переговоры по поводу открытия для Индии еще одного
кредита более чем в 4 млрд долларов», - сказал, в частности, Путин.
В целом, как следует из слов главы правительства, предоставление
кредитов для строительства АЭС другим государствам является для России
обычной практикой. Такая работа, в частности, ведется с Китаем. В случае
с Белоруссией (соглашение по строительству АЭС было подписано 15 марта
по итогам заседания Совета Министров Союзного государства- ред.) сумма
кредита может составить порядка 6 миллиардов долларов. Помимо этого, в
случае с Белоруссией- несмотря на то, что, по словам Путина, как
правило, вопросы, связанные с инфраструктурой АЭС, решаются самой
страной, которая собирается строить подобные энергетические объекты,
обсуждаются возможности помощи и по данному направлению.
Кредитное соглашение, по словам Путина, может быть подписано в течение
месяца.