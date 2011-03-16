Россия может предоставить кредит Индии на строительство АЭС

Россия в настоящее время рассматривает возможность предоставления кредита Индии более чем в 4 млрд долларов на строительство АЭС сообщил премьер-министр России Владимир Путин на пресс-конференции в Минске в ночь на 16 марта.

«Сейчас ведутся переговоры по поводу открытия для Индии еще одного

кредита более чем в 4 млрд долларов», - сказал, в частности, Путин.

В целом, как следует из слов главы правительства, предоставление

кредитов для строительства АЭС другим государствам является для России

обычной практикой. Такая работа, в частности, ведется с Китаем. В случае

с Белоруссией (соглашение по строительству АЭС было подписано 15 марта

по итогам заседания Совета Министров Союзного государства- ред.) сумма

кредита может составить порядка 6 миллиардов долларов. Помимо этого, в

случае с Белоруссией- несмотря на то, что, по словам Путина, как

правило, вопросы, связанные с инфраструктурой АЭС, решаются самой

страной, которая собирается строить подобные энергетические объекты,

обсуждаются возможности помощи и по данному направлению.

Кредитное соглашение, по словам Путина, может быть подписано в течение

месяца.