Владимир Путин: "Вы нас объегорили"
15 марта 2011, 19:32 [«Аргументы Недели. Белоруссия», Герман НАПОЛЬСКИЙ ]
В последнее время наблюдается устойчивый рост товарооборота между Белоруссией и Россией, заявил Председатель Правительства России Владимир Путин, открывая 15 марта в Минске заседание Совета Министров Союзного государства.
По итогам прошлого года, по словам главы российского правительства, данный товарооборот вырос на 19%. Обращаясь к белорусским коллегам, Владимир Путин дословно сказал буквально следующее "Вы нас объегорили".
В частности, по итогам прошлого года российский экспорт в Белоруссию увеличился на 8%, а белорусский импорт в Россию- аж на 46 с лишним процентов.
"Думаю, что это тенденции временного характера",- отметил, вместе с тем, Владимир Путин.
Помимо этого, в числе тем, затронутых в начале Председателем Правительства России в начале заседания Совета Министров Союзного государства, также было грядущее объединение российского КамАЗа и белорусского МАЗа.
"Создание стратегического альянса предприятий будет повышать
конкурентоспособность белорусских и российских предприятий",- отметил
Председатель правительства России.
"Это- заметный шаг в наших интеграционных процессах применительно к
реальному сектору экономики",- добавил он.
При этом, по мнению Путина, абсолютно все имеющиеся сегодня
договоренности между Белоруссией и Россией будут способствовать
дальнейшему укреплению взаимосвязей.