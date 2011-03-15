В последнее время наблюдается устойчивый рост товарооборота между Белоруссией и Россией, заявил Председатель Правительства России Владимир Путин, открывая 15 марта в Минске заседание Совета Министров Союзного государства.

По итогам прошлого года, по словам главы российского правительства, данный товарооборот вырос на 19%. Обращаясь к белорусским коллегам, Владимир Путин дословно сказал буквально следующее "Вы нас объегорили".



В частности, по итогам прошлого года российский экспорт в Белоруссию увеличился на 8%, а белорусский импорт в Россию- аж на 46 с лишним процентов.

"Думаю, что это тенденции временного характера",- отметил, вместе с тем, Владимир Путин.

Помимо этого, в числе тем, затронутых в начале Председателем Правительства России в начале заседания Совета Министров Союзного государства, также было грядущее объединение российского КамАЗа и белорусского МАЗа.

"Создание стратегического альянса предприятий будет повышать

конкурентоспособность белорусских и российских предприятий",- отметил

Председатель правительства России.

"Это- заметный шаг в наших интеграционных процессах применительно к

реальному сектору экономики",- добавил он.

При этом, по мнению Путина, абсолютно все имеющиеся сегодня

договоренности между Белоруссией и Россией будут способствовать

дальнейшему укреплению взаимосвязей.