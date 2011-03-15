Лукашенко надеется на хороший товарооборот с Казахстаном
15 марта 2011, 15:29 [«Аргументы Недели. Белоруссия», Герман НАПОЛЬСКИЙ ]
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассчитывает, что в рамках Единого экономического пространства товарооборот с Казахстаном превысит 1 миллиард долларов США. Об этом он заявил сегодня, 15 марта, на встрече с
Премьер-Министром Казахстана Каримом Масимовым.
Глава белорусского государства также акцентировал внимание на том, что в
прошлом году белорусско-казахстанский товарооборот приблизился к рубежу
почти в 1 млрд. долларов. «Думаю, что в рамках ЕЭП мы сможем эту цифру
значительно превысить», — сказал Александр Лукашенко.
При этом белорусский лидер заметил, что «Белоруссия на 100% и в срок
выполнила свои обязательства, и с нашей страной проблем не будет».
«У нас есть много вопросов, которые мы успешно решаем совместно с
казахстанской стороной. Так, у нас более 30 крупных совместных проектов.
Сегодня есть предложение дополнить этот перечень. Мы готовы работать в
Казахстане еще шире», - заявил Президент Республики Беларусь Александр
Лукашенко во время встречи с Премьер-министром Казахстана Каримом
Масимовым.
Комментируя двусторонние взаимоотношения, Чрезвычайный и Полномочный
Посол Казахстана в Белоруссии Анатолий Смирнов заявил журналистам, что
сегодня экономики Казахстана и Белоруссии взаимодополняют друг друга.
"То, что производится в Белоруссии, не производится в Казахстане, и
наоборот, поэтому мы заинтересованы в поставках самой разнообразной
белорусской продукции, в частности, машиностроения, химической,
мебельной, пищевой и других отраслей промышленности",- отметил дипломат.
"Таким образом, сегодняшняя социально-экономическая ситуация в
Казахстане и Белоруссии создает благоприятные предпосылки для
дальнейшего укрепления торгово-экономического сотрудничества между
нашими государствами",- добавил он.