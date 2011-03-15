Лукашенко надеется на хороший товарооборот с Казахстаном

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассчитывает, что в рамках Единого экономического пространства товарооборот с Казахстаном превысит 1 миллиард долларов США. Об этом он заявил сегодня, 15 марта, на встрече с

Премьер-Министром Казахстана Каримом Масимовым.

Глава белорусского государства также акцентировал внимание на том, что в

прошлом году белорусско-казахстанский товарооборот приблизился к рубежу

почти в 1 млрд. долларов. «Думаю, что в рамках ЕЭП мы сможем эту цифру

значительно превысить», — сказал Александр Лукашенко.

При этом белорусский лидер заметил, что «Белоруссия на 100% и в срок

выполнила свои обязательства, и с нашей страной проблем не будет».

«У нас есть много вопросов, которые мы успешно решаем совместно с

казахстанской стороной. Так, у нас более 30 крупных совместных проектов.

Сегодня есть предложение дополнить этот перечень. Мы готовы работать в

Казахстане еще шире», - заявил Президент Республики Беларусь Александр

Лукашенко во время встречи с Премьер-министром Казахстана Каримом

Масимовым.

Комментируя двусторонние взаимоотношения, Чрезвычайный и Полномочный

Посол Казахстана в Белоруссии Анатолий Смирнов заявил журналистам, что

сегодня экономики Казахстана и Белоруссии взаимодополняют друг друга.

"То, что производится в Белоруссии, не производится в Казахстане, и

наоборот, поэтому мы заинтересованы в поставках самой разнообразной

белорусской продукции, в частности, машиностроения, химической,

мебельной, пищевой и других отраслей промышленности",- отметил дипломат.

"Таким образом, сегодняшняя социально-экономическая ситуация в

Казахстане и Белоруссии создает благоприятные предпосылки для

дальнейшего укрепления торгово-экономического сотрудничества между

нашими государствами",- добавил он.