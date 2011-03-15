Лукашенко одобрил проект соглашения с Россией об АЭС
15 марта 2011, 06:57 [«Аргументы Недели. Белоруссия», Герман НАПОЛЬСКИЙ ]
Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект межправительственного соглашения между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о сотрудничестве в строительстве на территории Беларуси атомной электростанции с учетом изменений принципиального характера, внесенных в результате проведения переговоров с российской стороной.
Указ об этом Президент Беларуси подписал 14 марта.
По сообщению пресс-службы Главы белорусского государства, на подписание соглашения с белорусской стороны уполномочен Министр энергетики Александр Озерец.
Соглашение будет временно применяться с даты подписания до его
вступления в силу.
Примечательно, что факт выше упомянутого одобрения вызвал на белорусских
оппозиционных Интернет-ресурсах комментарии наподобие "Лукашенко сдался"
и "Лукашенко согласился строить АЭС на российских условиях".
Напомним, что вопрос по строительству АЭС в Белоруссии весьма активно
обсуждался накануне намеченного на 15 марта визита Председателя
Правительства России Владимира Путина.