Лукашенко одобрил проект соглашения с Россией об АЭС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект межправительственного соглашения между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о сотрудничестве в строительстве на территории Беларуси атомной электростанции с учетом изменений принципиального характера, внесенных в результате проведения переговоров с российской стороной.

Указ об этом Президент Беларуси подписал 14 марта.

По сообщению пресс-службы Главы белорусского государства, на подписание соглашения с белорусской стороны уполномочен Министр энергетики Александр Озерец.

Соглашение будет временно применяться с даты подписания до его

вступления в силу.

Примечательно, что факт выше упомянутого одобрения вызвал на белорусских

оппозиционных Интернет-ресурсах комментарии наподобие "Лукашенко сдался"

и "Лукашенко согласился строить АЭС на российских условиях".

Напомним, что вопрос по строительству АЭС в Белоруссии весьма активно

обсуждался накануне намеченного на 15 марта визита Председателя

Правительства России Владимира Путина.