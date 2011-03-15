С 1 января 2015 года государства ЕЭП могут перейти на равнодоходные цены на газ

С 1 января 2015 года государства Единого экономического пространства могут перейти на равнодоходные цены на газ, на пресс-конференции в Минске сообщил заместитель Министра экономики Белоруссии Антон Кудасов.

По его словам, соответствующий тезис предусматривает Соглашение о

правилах доступа к услугам естественных монополий в сфере

транспортировки газа, о котором он, в свою очередь, сообщил в контексте

разговора о заседании Межгосударственного Совета Евразийского

экономического сообщества на уровне глав правительств (высшего органа

Таможенного союза). Заседание намечено на 15 марта в Минске.

В целом, по мнению Антона Кудасова, переход с 1 января 2015 года на

рыночные равнодоходные цены на газ для государств-членов ЕЭП обеспечит

справедливые условия конкуренции как в энергетике, так и во всех других

отраслях, являющихся потребителями энергетических товаров, на нашем

едином рынке.

Вместе с тем, ради справедливости надо заметить, что далеко не только

вопрос цен на газ будет рассматриваться на выше упомянутом заседании.

Так, по сообщению пресс-службы белорусского внешнеполитического

ведомства, в ходе заседания планируется рассмотреть вопросы, касающиеся

формирования Единого экономического пространства; совершенствования

деятельности наднациональных органов; формирования и организации

деятельности Суда ЕврАзЭС; а также выработки подходов к единой

миграционной политике в отношении третьих стран и к кодификации

законодательства Таможенного союза и Единого экономического

пространства.

В повестку дня заседания включен также вопрос о присоединении государств

– членов Таможенного союза к ВТО.