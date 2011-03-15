С 1 января 2015 года государства ЕЭП могут перейти на равнодоходные цены на газ
15 марта 2011, 00:06 [«Аргументы Недели», Герман НАПОЛЬСКИЙ ]
С 1 января 2015 года государства Единого экономического пространства могут перейти на равнодоходные цены на газ, на пресс-конференции в Минске сообщил заместитель Министра экономики Белоруссии Антон Кудасов.
По его словам, соответствующий тезис предусматривает Соглашение о
правилах доступа к услугам естественных монополий в сфере
транспортировки газа, о котором он, в свою очередь, сообщил в контексте
разговора о заседании Межгосударственного Совета Евразийского
экономического сообщества на уровне глав правительств (высшего органа
Таможенного союза). Заседание намечено на 15 марта в Минске.
В целом, по мнению Антона Кудасова, переход с 1 января 2015 года на
рыночные равнодоходные цены на газ для государств-членов ЕЭП обеспечит
справедливые условия конкуренции как в энергетике, так и во всех других
отраслях, являющихся потребителями энергетических товаров, на нашем
едином рынке.
Вместе с тем, ради справедливости надо заметить, что далеко не только
вопрос цен на газ будет рассматриваться на выше упомянутом заседании.
Так, по сообщению пресс-службы белорусского внешнеполитического
ведомства, в ходе заседания планируется рассмотреть вопросы, касающиеся
формирования Единого экономического пространства; совершенствования
деятельности наднациональных органов; формирования и организации
деятельности Суда ЕврАзЭС; а также выработки подходов к единой
миграционной политике в отношении третьих стран и к кодификации
законодательства Таможенного союза и Единого экономического
пространства.
В повестку дня заседания включен также вопрос о присоединении государств
– членов Таможенного союза к ВТО.