Генеральный директор компании "РУСАЛ" Олег Дерипаска ознакомил президента РФ Дмитрия Медведева с деятельностью завода "РУСАЛ Саяногорск". Дмитрий Медведев совершает рабочую поездку по Хакасии.

На предприятии глава государства осмотрел цех электролизного производства и литейный цех. Пояснения Дмитрию Медведеву дал управляющий директор завода Антон Савченко. Президент посмотрел, как происходит финальная стадия производства алюминия, когда металлу придаются необходимые характеристики и форма.

После осмотра цехов "РУСАЛ Саяногорск" Медведев встретился и пообщался с инженерно-техническими сотрудниками завода.

Сегодня е в столице Хакасии Абакане президент проведет заседание президиума Госсовета, на котором речь пойдет о развитии электроэнергетики страны.