Онищенко: Грузинское вино сможет вернуться на российский рынок

Вино, произведенное в Грузии, сможет вернуться на российский рынок, если пройдет необходимые процедуры допуска и контроля качества. Об этом заявил глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.



Главный государственный санитарный врач РФ заявил: "Пожалуйста. Молдаване вернулись. Нужно пройти обычную процедуру допуска на рынок". Он отметил, что "от громкости и комедийности их (производителей) высказываний ничего не изменится". "Придется предъявлять продукцию и проходить контрольные мероприятия. А после той оглушительной дискредитации качества грузинского вина, которая была в 2006 году, тем более будем внимательно их проверять", - цитирует Онищенко "Интерфакс".