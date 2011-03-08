Ресин: В 2011 году на развитие Москвы потратят 30% столичного бюджета

В 2011 году на развитие Москвы будет потрачено свыше 30% столичного бюджета. Об этом заявил, находящийся в Каннах, первый заместитель мэра Москвы Владимир Ресин.



По его словам, всего на развитие Москвы в текущем году планируется направить 360 млрд рублей. Бюджет города составляет 1,4 трлн рублей. Особое внимание, отмечает Ресин, будет уделено транспортному развитию и строительству дорог. «Так, в планах города значатся 46 транспортных сооружений, включая развязки. Кроме того, в ближайшие пять лет планируется возвести 75 километров метро», - цитирует Ресина РИА «Новости».



В Каннах Ресин находится с рабочим визитом. С 8 по 11 марта во Франции проходит Международная выставка коммерческой недвижимости MIPIM-2011.