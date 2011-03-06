В Белоруссии будет организовано совместное производство кабельных систем

В обозримом будущем в Белоруссии будет организовано совместное с Россией производство кабельных систем, сообщил журналистам заместитель председателя Комиссии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России по экономической политике, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания

Республики Беларусь по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту, связи и предпринимательству Виктор Толкачев.

По его словам, в настоящее время открытие подобного предприятия прорабатывается. Уже известно, что с российской стороны его, если можно так сказать, организатором, станет завод "Диэлектрические кабельные системы".

Сам этот завод представляет из себя компанию по производству

современных компонентов для скрытой и наружной электропроводки. В целом

данный завод специализируется на выпуске электротехнических изделий.

По мнению Виктора Толкачева, подкупает в организации производства на

данном предприятии прежде всего то, что на заводе очень много

автоматики, которая заменяет даже те участки работ, которые некоторым

белорусским даже производителям сегодня могут показаться немыслимыми.

В своб очередь, директор компании "Диэлектрические кабельные системы"

Вадим Рыбачук заявил в беседе с нашим корреспондентом, что сегодня нет

смысла бояться слухов о каком бы то ни было претеснении российских

производителей на местном рынке.

"Приоритет на белорусском рынке отдается местному производителю. И мы

готовы стать местным производителем",- отметил Вадим Рыбачук.