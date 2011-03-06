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В Белоруссии будет организовано совместное производство кабельных систем
6 марта 2011, 21:29 [«Аргументы Недели. Белоруссия», Герман НАПОЛЬСКИЙ ]
В обозримом будущем в Белоруссии будет организовано совместное с Россией производство кабельных систем, сообщил журналистам заместитель председателя Комиссии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России по экономической политике, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания
Республики Беларусь по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту, связи и предпринимательству Виктор Толкачев.
По его словам, в настоящее время открытие подобного предприятия прорабатывается. Уже известно, что с российской стороны его, если можно так сказать, организатором, станет завод "Диэлектрические кабельные системы".
Сам этот завод представляет из себя компанию по производству
современных компонентов для скрытой и наружной электропроводки. В целом
данный завод специализируется на выпуске электротехнических изделий.
По мнению Виктора Толкачева, подкупает в организации производства на
данном предприятии прежде всего то, что на заводе очень много
автоматики, которая заменяет даже те участки работ, которые некоторым
белорусским даже производителям сегодня могут показаться немыслимыми.
В своб очередь, директор компании "Диэлектрические кабельные системы"
Вадим Рыбачук заявил в беседе с нашим корреспондентом, что сегодня нет
смысла бояться слухов о каком бы то ни было претеснении российских
производителей на местном рынке.
"Приоритет на белорусском рынке отдается местному производителю. И мы
готовы стать местным производителем",- отметил Вадим Рыбачук.
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