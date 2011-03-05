В Белоруссии планируется создать национальную молочную компанию

В обозримом будущем в Белоруссии будет создана национальная компания по переработке молока, которая будет весьма крупной по размерам, сообщил на заседании Межправительственного совета по вопросам

агропромышленного комплекса СНГ Министр сельского хозяйства ипродовольствия республики Михаил Русый.

При этом, по его словам, создание данной компании должно произойти уже в этом году.

Ожидается, что перерабатывать данная компания будет порядка одного миллиона тонн молока ежегодно.

У данной компании запланирована широкая логистическая сеть, что, в свою

очередь, должно поспособствовать тому, что с данной компанией

будут весьма считаться сетевики.

Необходимо также отметить, что мысль о создании подобной компании была

впервые озвучена в связи с белорусско-российским "молочным конфликтом"

лета 2009 года, когда белорусской продукции молочной продукции был

временно закрыт доступ на российский рынок. Хотя львиная доля

белорусского молока продается именно в Россию.

В целом вопросы сбыта продукции (и не только белорусской- ред.) были

лишь одним из вопросов на данном заседании.

В частности, в в связи с тем, что на саммите СНГ принято решение об

объявлении 2011 года Годом повышения продовольственной безопасности в

Содружестве Независимых Государств, на заседании были рассмотрены

перечень соответствующих мероприятий и вопрос о проведении в рамках

Года научно-практической конференции по повышению продовольственной

безопасности.

Был обсужден уточненный проект Методики расчетов и форм совместных

балансов важнейших видов продовольствия и доработанный проект

Мероприятий Межправительственного совета по вопросам АПК СНГ по

реализации Положения об организации товарооборота на рынке

плодоовощной продукции и картофеля государств - участников СНГ на основе

международной товаропроводящей системы <<Зеленый коридор>> на

2011-2012 гг.

Члены Совета рассмотрели также вопрос о внесении изменений в Положение

о Межправительственном совете по вопросам АПК СНГ с учетом Решения

Совета глав государств СНГ об Общем положении об органах отраслевого

сотрудничества Содружества Независимых Государств от 9 октября 2009

года.

За время деятельности Совета, членами которого являются руководители

центральных органов исполнительной власти по вопросам

агропромышленного комплекса государств - участников СНГ, проведено 23

заседания, на которых было рассмотрено около 260 вопросов, касающихся

развития межгосударственного сотрудничества государств - участников СНГ

в сфере агропромышленного комплекса.

Советом подготовлен ряд базовых договоров в этой сфере, включая

Соглашение об Общем аграрном рынке СНГ, подписанное главами

правительств Содружества (за исключением Азербайджанской Республики и

Туркменистана).

Не менее важным направлением деятельности Совета являются вопросы

научно-технического сотрудничества и разработки в этой связи программ

научно-технического сотрудничества по фундаментальным и приоритетным

прикладным научным проблемам Общего аграрного рынка государств -

участников СНГ.