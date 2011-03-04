США пообещали отменить поправку Джексона-Вэника в отношении России

Директор по вопросам России и Евразии в Совете национальной безопасности Майкл Макфол заявил, что США отменят дискриминационную торговую поправку Джексона-Вэника в отношении России.



Сегодня на брифинге Майкл Макфол сказал: "Что касается Джексона-Вэника, то, как мы и говорили, мы прекратим действие этой поправки в самом ближайшем будущем".



Первый заместитель госсекретаря США по публичной дипломатии Джудит Макхейл заявила накануне, что администрация делает все, чтобы в этом году отменить поправки Джексона-Вэника, так как считает присоединение России к ВТО своим приоритетом.



Для справки. Ограничительная внешнеторговая поправка Джексона-Вэника в отношении России была принята американским конгрессом в 1974 году во времена холодной войны. Она вводила ограничения на торговлю с СССР. Поправку приняли по причине отсутствия в Советском Союзе свободы эмиграции. Формально поправка продолжает действовать и сегодня не только в отношении России, но и в отношении государств-правопреемников СССР. А с 1989 года США стали ежегодно вводить мораторий на действие этой поправки, однако официально ее не отменяли.