Генеральный директор "МАЗа" Александр Боровский заявил, что Белоруссия намерена продать Венесуэле 10% акций "Минского автомобильного завода" и рассчитывает получить за это 200-300 миллионов долларов.



По словам А.Боровского, сейчас о продаже ценных бумаг "МАЗа" ведутся переговоры с венесуэльской стороной. Также Минск ведет переговоры о возможной передаче 48% акций "МАЗа" холдингу "Росбелавто", который планируется создать с российским "КамАЗом".



В феврале Россия предложила Белоруссии создать холдинг на базе слияния российского предприятия "КамАЗ" и белорусского "МАЗа". При этом российская сторона предложила Белоруссии обменять часть "КамАЗа" на 100% "МАЗа". На предложение России в Минске заявили, что слияние возможно, но скорректировали это предложение - в рамках сотрудничества может быть создан холдинг, куда будут переданы по 49% акций "КамАЗа" и "МАЗа".



Сейчас 49,9% акций "КамАЗа" принадлежит госкорпорации "Ростехнологии", куда входит "КамАЗ", еще 27,3% ценных бумаг завода принадлежит инвесткомпании "Тройка Диалог", а еще 11% - немецкому концерну Daimler.