На модернизацию российских аэропортов будет выделено около 50 миллиардов рублей

Премьер-министр России Владимир Путин заявил, что на модернизацию аэропортов Центрального федерального округа будет выделено около 50 миллиардов рублей.



Владимир Путин рассказал, что в программу модернизации будут включены авиаузлы Воронежа, Смоленска, Курска, Белгорода, Твери, Брянска, Костромы, Липецка, Тамбова и Орла, в которых будет установлено современное оборудование. А в 2014 году планируется ввести в строй обновленный аэропорт во Владимире.



По словам премьер-министра РФ, также будут модернизированы и столичные аэропорты "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", однако премьер не уточнил, какую сумму планируется направить на развитие каждого конкретного авиаузла.