Чистый отток капитала из России за январь месяц составил 13 миллиардов долларов

Первый заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Улюкаев заявил, что чистый отток капитала из России по итогам января 2011 года составил 13 миллиардов долларов.



Данная оценка на сегодняшний день является предварительной по оценке ЦБ и, возможно, в ближайшие дни она будет скорректирована в сторону понижения.



По словам А. Улюкаева, не исключено, что по итогам февраля также будет зафиксирован чистый отток капитала. Это происходит из-за дорогой нефти - валютные интервенции ЦБ полностью не абсорбируют излишки валюты. Кроме того, российские инвесторы стремятся разместить средства в иностранные активы "бегством в качество", сообщает РИА Новости.



По итогам 2010 года чистый отток капитала из России составил 38,3 миллиарда долларов, при чем, большая его часть пришлась на четвертый квартал - 22,7 миллиарда долларов. Это намного больше, чем прогнозировало российское правительство.



Во время кризиса в 2008 году из России "утекло" 133,9 миллиарда долларов, а в 2009 году - 56,9 миллиарда.