Главой Торгово-промышленной палаты стал Сергей Катырин

Сергей Катырин на съезде Торгово-промышленной палаты был избран новым президентом ТТП. Его кандидатура была предложена бывшим главой ТПП Евгением Примаковым.



Катырин родился в 1954 году. Высшее образование получил в Московском автомобильно-дорожном институте. Закончил Школу международного бизнеса МГИМО.



В ТПП Сергей Катырин работает с 1991 года, в 1992 году получил должность вице-президента, в этом же году вошел в правление палаты. В ТПП отвечал за сотрудничество деловых кругов по линиям "Россия – Италия", "Россия – Португалия", "Россия – Испания", "Россия – Узбекистан", курировал работу палаты с бизнесменами Тихоокеанского региона.



Кроме того, в настоящее время Сергей Катырин является заместителем секретаря Общественной палаты, а также он является председателем совета директоров "Экспоцентра".



Ранее Аргументы недели сообщали, что на должность главы ТПП претендовали трое, в списке претендентов были: министр промышленности и торговли Виктор Христенко, полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Григорий Рапота, а также избранный сегодня Сергей Катырин, который в ТПП являлся заместителем Е. Примакова.