На развитие Северного Кавказа будет направлено 400 млрд рублей - Путин

Сегодня в Брянске премьер-министр РФ Владимир Путин заявил, что на развитие Северного Кавказа в 2011 году будет направлено 400 млрд рублей, правительство РФ не позволит помешать развитию региона.



Выступая сегодня в Брянске на межрегиональной конференции партии "Единая Россия" по стратегии развития Центрального федерального округа, он сказал, что в 2011 году в СКФО будет запущено 37 крупных проектов на 400 млрд рублей. "И мы сделаем это, несмотря на попытки помешать нормальному развитию Кавказа", - заявил премьер-министр России.