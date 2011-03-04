Дмитрий Медведев проводит совещание по формированию Международного финцентра

Президент РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросу формирования Международного финансового центра сообщил о подписании им указа о присоединении Росстрахнадзора к ФСФР.



Согласно подписанному указу, упраздняется Федеральная служба страхового надзора (ФССН), а наздорные функции за участниками финансового рынка разделяются между Федеральной службой по финансовым рынком (ФСФР) и Банком России.

По словам Дмитрия Медведева, создание новой структуры особенно важно после финансового кризиса, который вскрыл много недостатков в механизмах регулирования финансовых рынков почти во всех экономиках мира. А единый регулятор "должен обеспечивать контроль и надзор за всеми инвестиционными и страховыми компаниями, определять правила работы и в конечном счете отвечать за создание прозрачных и комфортных условий их деятельности", - пояснил президент РФ. "Речь идет о присоединении Федеральной службы страхового надзора к Федеральной службе по финансовым рынкам с передачей ФСФР функций присоединяемой службы по страховому надзору, по контролю и надзору в сфере страховой деятельности и с установлением определенных возможностей для этой службы, включая функции по нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере финансового рынка, за исключением банковской и аудиторской деятельности", - сказал Дмитрий Медведев.



На совещании в загородной резиденции президента РФ в Горках присутствовали: председатели правления "Газпромбанка" Андрей Акимов, банка ВТБ Андрей Костин, президент Сбербанка Герман Греф, первый зампредседателя Внешэкономбанка Николай Косов, руководители "Millennium Group" Аллен Вайн, "Группы Е4" Михаил Абызов.



