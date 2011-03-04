Мнение: Развитие фарминдустрии в Белоруссии и России возможно только сообща

Развитие фармакологической индустрии в Белоруссии и России возможно только во взаимодействии ученых двух государств. Об этом сообщила представитель Института биологии гена Российской Академии Наук Елена

Садчикова 3 марта в Твери на двадцать третьем заседании постоянно действующего семинара при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России по вопросам строительства Союзного государства на тему «Приоритетные

направления научно-технической деятельности в рамках единого научно-технологического пространства Союзного государства: проблемы и перспективы».

По ее мнению, этот тезис доказала реализация производственной Программы

Союзного государства «БелРосТрансген-2».

По ее словам, в рамках реализации Программы Союзного государства

«БелРосТрансген-2» в Российской Федерации создано экспериментальное

стадо коз, продуцирующих с молоком лактоферрин человека в экономически

значимых количествах. На данный момент в РФ от них надоено уже более

тонны молока, которое сохраняется для переработки при -20оС.

Разработан лабораторный метод выделения лактоферрина человека из молока

коз-продуцентов с чистотой данного белка более 90%. Открыта

принципиальная возможность отделения лактоферринов различных видов

животных от лактоферрина человека. На лактоферрин человека получено

заключение Центра по испытаниям и сертификации пищевой продукции на

соответствие ГОСТам. Это позволило провести большой комплекс

исследований физико-химических параметров и биологической активности

лактоферрина человека, которые показали его идентичность с лактоферрином

грудного женского молока. В частности, было установлено, что лактоферрин

человека, выделенный из молока коз-продуцентов обладает выраженным

противомикробным действием. При совместном использовании антибиотиков и

лактоферрина противомикробный эффект был получен на штаммах

антибиотико-устойчивых микроорганизмов, выделенных от хронических

больных с заболеваниями верхних дыхательных путей, в том числе, с

иммунодефицитом. Установлено, что кооперативное использование

лактоферрина человека и антибиотиков повышает эффективность действия

последних не менее, чем в 10 раз.

В модельных экспериментах обнаружено, что лактоферрин человека,

выделенный из молока коз-продуцентов, активирует механизмы врожденного

иммунитета человека.

Получены первые материалы об ингибировании роста различных культур

раковых опухолей лактоферрином человека.

На основании изучения биологических активностей лактоферрина человека

составлена программа создания на его основе высокоэффективных и

биологических безопасных лекарственных средств нового поколения и новых

пищевых продуктов.

С целью организации в России и Республике Беларусь промышленных стад коз

- продуцентов с молоком лактоферрина человека, создан Центр

искусственного осеменения (ЦИО) по замораживанию спермы козлов, несущих

в геноме ген лактоферрина человека и племенных козлов – улучшателей по

молоку. ЦИО имеет в своем составе современную высокопроизводительную

французскую автоматизированную линию по замораживанию спермы козлов и

специализированный для этого вида животных банк семени. На ферму ЦИО для

регулярного взятия спермы поставлены козлы, несущие в геноме ген

лактоферрина человека, полученные и выращенные в России. Все

запланированные на отчетный период работы выполнены полностью.

По материалам исследований подготавливаются два патента.

Результаты исследований по Программе «БелРосТрансген-2» прошли

экспертизу в Российской Федерации и за рубежом на международных

конференциях (Пекин октябрь 2009; Кэмбридж февраль; Москва июнь; Мальта

сентябрь 2010 г.).