В Сочи к Олимпиаде в 5 раз увеличат производство краснодарского чая

В Сочи к Олимпиаде-2014 увеличат производство краснодарского чая. В планах властей – увеличить сбор чайного листа в 5 раз. Администрация поддерживает чаеводческие хозяйства.



Об этом сообщил начальник управления сельского хозяйства, продовольствия и промышленности администрации Виктор Воронин. Администрация курорта уже приняла программу поддержки местных чаеводческих хозяйств. На сегодняшний день это позволило вовлечь в оборот 480 га высокопродуктивных, ранее выведенных из эксплуатации чайных плантаций. Об этом пишет газета «Деловой Петербург». В 2012 году производство чайного листа планируется довести до 600 тонн.