В России любительская рыбалка может стать платной в ближайшие годы. Глава Росрыболовства Андрей Крайний рассказал, что непрофессиональная ловля будет приносить в бюджеты в 2,5-3 раза больше, чем промышленное рыболовство.

Однако, как известно, переход рыбалки на коммерческую основу уже происходит. В Московской области на днях разыграли 130 участков для организации спортивно-любительского рыболовства.

Руководитель Московско-Окского территориального управления Росрыболовства Владимир Долгов сообщил "Российской газете", что главный критерий конкурса - количество рабочих мест, которые намерен создать бизнесмен на озере или пруду для местных жителей. Второе условие победы - бизнес-план по зарыблению водоёма и созданию инфраструктуры отдыха. Через 10 дней будет назван победитель и, соответственно, он будет брать плату за рыбалку на этих водоемах.

В Ленинградской области через две недели будет объявлен конкурс на 39 участков. Готовятся конкурсы в Карелии, Пскове, Вологде.

Всего на территории России уже разыграно или будет разыграно в ближайшее время 6,5 тысячи участков для организации спортивно-любительского рыболовства.

Некоторые эксперты считают, что брать деньги за ловлю на удочку - это "фантазия в нашей небогатой стране", и предлагают не отнимать у людей последнее бесплатное удовольствие. Однако другие напоминают, что за пользование любыми ресурсами приходится платить.