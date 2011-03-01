В списке кандидатов на пост главы ТТП фигурируют Христенко, Рапота и Катырин

В списке кандидатов на пост президента Торгово-промышленной палаты (ТПП) фигурируют министр промышленности и торговли Виктор Христенко, полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Григорий Рапота и вице-президент ТПП Сергей Катырин.



Кандидатуры будут обсуждаться в среду на заседании правления ТПП, а в пятницу состоится внеочередной съезд ТПП, на котором Евгений Примаков покинет свой пост, о своем намерении уйти в отставку Евгений Примаков заявил еще 21 февраля.



По неофициальной информации, ранее в качестве кандидатов на пост главы ТПП рассматривались первый вице-премьер Виктор Зубков и руководитель Службы внешней разведки Михаил Фрадков, передает Газета.ру.