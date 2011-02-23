Премьер-министр РФ Владимир Путин призвал правительство "не раздувать расходы" на фоне растущих цен на нефть.

На совещании в правительстве, где обсуждались прогнозы экономического развития России во вторник, Путин сообщил, что резервный фонд в этом году может удвоиться.

По словам премьера, объем фонда при среднегодовой цене на нефть в 93 доллара за баррель может достичь 1,5 триллионов рублей.

Глава правительства напомнил также о доходе, который приносили накопленные в нацфондах средства, и призвал не наращивать государственные траты. Владимир Путин заявил: "Нам нельзя раздувать расходы, нужно вести с себя консервативно – так, как мы делали в прошлые годы, и лучше эти деньги приберечь, в том числе для целей борьбы с инфляцией, не раздувать расходы с целью борьбы с инфляцией, но и, имея в виду, что эти деньги нам безусловно пригодятся, если внешнеэкономическая конъюнктура будет меняться не в нашу пользу".

Он отметил, что за несколько последних лет правительство и Министерство финансов в результате удачного размещения денег резервных фондов страны заработало, в том числе и на разнице в курсах, один триллион 600 миллиардов рублей.