Во всем мире нефть дорожает из-за событий в Ливии, сегодня с роста нефтяных цен начали работу ведущие товарные рынки. На Лондонской бирже к 09:15 мск баррель нефти подорожал на 72 цента и достиг 106,50 доллара.



На электронных торгах Нью-Йоркской биржи, где операции ведутся в ее азиатском секторе, к 9.20 мск рост цены барреля составил 30 центов, когда за него давали 95,72 доллара.

Это самая высокая нефтяная цена с октября 2008 года. Спрос на нефть растет.



Обстановка в Ливии отсается напряжённой. Оппозиция требует от лидера Джамахирии Муаммара Каддафи уйти в отставку. Стрельба в ливийской столице Триполи продолжается. Идут ожесточённые столкновения между противниками и сторонниками Каддафи. Ранее сообщалось, что жертвами стали 500 человек.