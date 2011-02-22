Резервный фонд России в 2011 году может удвоиться - Путин

На совещании в правительстве по вопросу о сценарных условиях прогноза социально-экономического развития страны до 2030 года премьер-министр РФ Владимир Путин заявил, что Резервный фонд России в 2011 году может удвоиться.



В частности, Владимир Путин сказал: "При цене на нефть в 93 доллара за баррель Резервный фонд к концу текущего года может увеличиться до 1 триллиона 454 миллиардов рублей", а на 1 января 2011 года остатки фонда составляли 775 миллиардов рублей. В связи с этим российский премьер далее отметил, что необходимо "исходить из того, что это может быть результатом временной конъюнктуры", поэтому необходимо "не раздувать расходы", а вести консервативную политику "и лучше эти деньги приберечь, в том числе для целей борьбы с инфляцией".



Правительство России создало Резервный фонд на базе Стабилизационного фонда РФ в 2004 году, а с 1 февраля 2008 года Стабфонд был разделен на Резервный фонд и Фонд национального благосостояния. В эти фонды вкладывались деньги, полученные бюджетом от очень высоких цен на нефть на мировых рынках. А с 2009 года Резервный фонд стал использоваться для покрытия дефицита бюджета страны.