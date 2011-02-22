Россия может лишиться оружейных сделок на 10 млрд. долларов

Россия может потерять около 10 млрд. долларов, в связи с тем, что из-за волнений в ближневосточных странах и государствах Северной Африки пересматриваются планы военно-технического сотрудничества.

Высокопоставленный источник в сфере экспорта вооружений сообщил, что с рядом стран Ближнего Востока и Северной Африки, где вспыхнули народные волнения, прорабатываются и уже исполняются оружейные контракты суммарной стоимостью порядка 10 млрд.долларов США.

Однако при настоящей ситуации ничего исключать нельзя, а при самом неблагоприятном развитии событий эти планы могут быть сорваны, сообщает Интерфакс. "Российские структуры, занимающиеся вопросами экспорта оружия, отслеживают обстановку. Возможного, возникнет необходимость изменения нормативно-правовой базы сотрудничества с этими странами", - уточнил источник.

С Ливией ранее обсуждалась возможность подписания контрактов на поставку оружия и боевой техники на сумму более 2 млрд. долларов. У России также сотрудничество в этой сфере с Алжиром, Иорданией, Сирией, осуществлялись активные контакты с Саудовской Аравией, Египтом, Ливией, Йеменом, Марокко, Кувейтом, Катаром.