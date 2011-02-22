Минэкономразвития: Инфляция в России составит 7-8%

Глава Минэкономразвития Эльвира Набиуллина сегодня заявила о том, что во втором полугодии инфляция в России начнет замедляться и составит по итогам 2011 года 7-8%.

Набиуллина пояснила, что этот прогноз связан с ожиданием хорошего урожая зерновых.

Президент РФ Дмитрий Медведев сегодня на встрече с первым вице-премьером Виктором Зубковым подчеркнул, что правительство и руководители регионов должны в полной мере понимать свою ответственность за результат принимаемых решений и не допустить роста цен на сельскохозяйственную продукцию.