Собянин даст деньги на ремонт 1,5 тысяч многоквартирных домов
22 февраля 2011, 11:40 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня на заседании столичного правительства сообщил, что власти города собираются потратить в этом году почти 40 миллиардов рублей на капитальный и выборочный ремонт домов и дворов.
По словам столичного градоначальника, всего планируется отремонтировать более 1,5 тысячи многоквартирных домов. В домах также будет заменено 3 тысячи 700 лифтов. Собянин уточнил, что эти деньги предназначены и на ремонт мостов, туннелей, набережных.
Он сообщил о том, что уже выделено 9 с половиной миллиардов рублей на создание в округах более 16 тысяч парковочных мест и тысячи "карманов" для общественного транспорта.