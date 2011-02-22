Игорь Сечин: В деле ЮКОСа не было никакой экспроприации бизнеса

Вице-премьер России Игорь Сечин в интервью изданию "Уолл Стрит Джорнал" заявил, что в деле ЮКОСа не было никакой экспроприации бизнеса. По мнению Сечина, необходимо спокойно отделить реальные факты от политики и слухов.

"Налоговые претензии предъявлялись не только к "ЮКОСу", но и к другим компаниям. Насколько мне известно. Некоторые компании урегулировали налоговые споры путем соответствующих выплат в бюджет, а другие выбрали судебные решения", - сказал вице-премьер РФ.

По словам Сечина, за ЮКОСом тянется шлейф не просто нарушений, но и тягчайших уголовных преступлений – убийств, истязаний и шантажа, передает "Эхо Москвы".