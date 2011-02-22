Путин обсудил экономику Ингушетии с главой республики Евкуровым (ВИДЕО)

Премьер-министр Владимир Путин обсудил экономическую ситуацию в Ингушентии с главой Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым.

Путин сообщил, что правительством принято решение: для тех хозяйств, которые сохранят поголовье, а тем более - увеличат, в бюджете этого года предусмотрена дополнительная поддержка общим объемом 5 млрд рублей.

На сообщение Евкурова, что республика в эту программу не вошла, Путин сказал, что для Ингушетии можно было бы вернуться к этому вопросу. "Если действительно ваши хозяйства сохраняют поголовье и даже увеличивают, то мы предусмотрим поддержку", - пообещал Путин.

Глава правительства отметил, что в республике много социальных проблем, а самая главная - это безработица. Евкуров сообщил, что безработица снизилась на 4,9%, но планы по ее снижению не выполнены. Глава республики считает, что реальная занятость в Ингушетии выше официальной, но многие люди выполняют неучтенную работу и получают зарплату в конвертах.

Экономическая ситуация в республике меняется к лучшему. На это указывает рост производства в промышленности и увеличение сбора налогов. По этому показателю Ингушетия добилась в 2010 году прироста в 25 %.