Кудрин: В России возможности повышать налоги нет

Вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин сегодня на расширенной коллегии Федеральной налоговой службы заявил о том, что в России нет возможности дополнительного повышения налогов.

По мнению Кудрина, России предстоит выбрать модель, по которой она в дальнейшем будет жить. Он считает, если модель неправильно выбрана, то от нее в дальнейшем придется либо отказаться, либо повышать налоги. "Я не думаю, что в настоящее время у нас есть дополнительные перспективы повышения налогов", - заявил Кудрин, выступая на коллегии ФНС.

Глава Минфина пояснил, что Россия проходит исторический момент. "Сможем ли мы или нет в ближайшие пять-десять лет оторваться от нефтегазовой зависимости, слезть с этой иглы, или не сможем, вот в чем вопрос", - сказал Кудрин, подчеркнув, что повышение налогов оказало бы дополнительную нагрузку на экономику, снизив темпы ее роста и затормозив процесс модернизации.

По словам Кудрина, повышение налогов - это, по сути, перераспределение средств предприятий, которые могли бы пойти на частные инвестиции, поддержать экономический рост, на другие расходы, государства, которые в меньшей степени могут стать таким драйвером роста.

Глава Минфина привел итоги 2010 года: общие доходы - налоговые и неналоговые - всех бюджетов и внебюджетных фондов составили примерно 35,3% ВВП. Доходы, которые администрируют налоговые службы, выросли в 2010 году до 17,2% ВВП с 16,1% ВВП по итогам 2009 года.