У России нет денег, чтобы платить пенсии даже на нынешнем уровне - Кудрин
19 февраля 2011, 07:30 [ «Аргументы Недели» ]
Министр финансов Алексей Кудрин на Красноярском экономическом форуме 18 февраля заявил, что повышение пенсий противоречит стратегическим целям развития российской экономики.
По словам министра финансов, у России нет денег, чтобы платить пенсии даже на нынешнем уровне – дефицит Пенсионного фонда в бюджете составляет один триллион рублей.
В своем выступлении Кудрин вновь упомянул о повышении пенсионного возраста как одной из возможных мер.
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