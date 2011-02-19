У России нет денег, чтобы платить пенсии даже на нынешнем уровне - Кудрин

Министр финансов Алексей Кудрин на Красноярском экономическом форуме 18 февраля заявил, что повышение пенсий противоречит стратегическим целям развития российской экономики.

По словам министра финансов, у России нет денег, чтобы платить пенсии даже на нынешнем уровне – дефицит Пенсионного фонда в бюджете составляет один триллион рублей.

В своем выступлении Кудрин вновь упомянул о повышении пенсионного возраста как одной из возможных мер.

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