«Банк-Т» лихорадит: «Зазывала» решил «порулить»

«По свидетельству источника, близкого к руководству «Банка-Т» (бывший «Максвелл Банк»), на последнем заседании правления произошел серьезный спор между председателем правления Валерием Толкачевым и председателем Совета директоров Артуром Перепелкиным (оба - собственники с примерно равными долями).

Толкачев уже давно указывал на распределение ролей между собой и Перепелкиным: «Я занимаюсь оперативной деятельностью в банке. Артур изобретает стратегии, продвигает банковский бренд». Таким образом, Толкачев работает, собственно, банкиром, а Перепелкин - «лицом банка». И авторитет Перепелкина в деловой среде, и его амбициозные проекты, о которых он говорил не раз в своих интервью, призваны способствовать продвижению бренда (точнее - «очищению», учитывая незавидную репутацию «Максвелл Банка»), - сообщает ИА InterRight.

Но, видимо, бывшему «водочному королю» надоело работать «зазывалой» и он решил реально воплотить хотя бы часть из своих проектов, объединенных под креативной фразой «Банк будущего»: интернет-банкинг, функционирование в качестве управляющей компании, создание «финансового бутика» и прочие «прибамбасы», входящие на рынке в моду. «Мода – это все то, что идет впереди. Это то, о чем все только подумали, а это уже свершилось… То, что мы делаем, наш банк, это тоже мода», - не скрывает Перепелкин.

На осуществление давно заявленных (но так и не сдвинувшихся с места) проектов он попросил у правления выделить бюджет - по данным источников, от 15 до 20 млн. долларов. Партнеры во главе с Толкачевым решительно отказали.

Мотивы оппонентов Перепелкина легко понять. Валерий Толкачев работает в банковской сфере уже около 20 лет, причем начинал он заниматься именно коммерческим банкингом, позже стал инвестиционным банкиром - и уже «со стороны» наблюдал, как коммерческие банки, по его словам, «не сильно задумываясь над словом «риск», пытались получить сверхдоходы, за что многие банкиры поплатились». Как утверждают источники, Толкачев считает проекты Перепелкина слишком рискованными: они могут быть профинансированы только «короткими» деньгами, т.е. клиентскими, деньгами вкладчиков. Идти на это - неоправданный риск для профессионального банкира.

Но Артур Перепелкин - не профессиональный банкир, хоть и получил в свое время профильное образование. Он всегда работал в области ритейла, причем работал совершенно определенным образом: «Моя специальность – делать бизнесы и продавать. Продажа бизнеса – это закономерный финал». И теперь он хочет, по все видимости, как можно скорее «сделать бизнес», используя свой опыт раскрутки алкогольных брендов. Однако, этот опыт недостаточно пригоден для банковской сферы, консервативной и не терпящей суеты.

Превращение кэптивного «отростка» в самостоятельный банк поколения World Wide, причем сочетающий в себе функции «финансового бутика» и «управляющей компании для бедных» - задача, решение которой потребует многолетних кропотливых усилий. При этом не факт, что задача в конце-концов будет решена. Услуги Интернет-банкинга сейчас предоставляют все крупные банки, а рост числа Интернет-пользователей идет недостаточно быстро, чтобы рассчитывать на некое освобождение ниши. Сейчас инвестиции «Банка-Т» в развитие данной услуги, по мнению экспертов, явно недостаточны, чтобы претендовать вообще на что-либо. Разумеется, этого мало для расширения географии присутствия банка от Великобритании до Китая - а именно таковы грандиозные планы Перепелкина.

Мало того: по слухам, гуляющим в среде коллег, Перепелкин собирался через «Банк-Т» крупно сыграть на бирже, используя членство банка в ММВБ, оставшееся от пребывания в составе «Максвелл Капитала». Лицензию на работу с ценными бумагами, однако, у банка на днях отобрали - надо полагать, к облегчению Толкачева. Сейчас основная услуга, оказываемая банком, - тендерные кредиты, и Толкачев с присущим профессиональному банкиру консерватизмом пытается сохранить статус-кво, причем даже в этой области он не особенно стремится к расширению клиентуры: «Безусловно, мы кредитуем. Но при этом не ставим во главу угла рекламу этих продуктов. Мы очень скрупулезно подходим к выбору заемщиков, так что не буду лукавить, если скажу, что на год вперед потенциальные клиенты уже все расписаны, поэтому не имеет смысла рекламировать кредитование».

Помимо частной угрозы - не слишком стабильного положения «Банка-Т» и его не особо высокой репутации - существует и общая угроза, нависшая над всеми проблемными банками. Банк России «зачищает» рынок уже в течение нескольких последних лет - и имеет на то все основания. В ряде случаев отзыв лицензии сопровождается скандалом. Можно предположить, что «казусы» Межпромбанка, Банка «Славянский», Традо-Банка, Банка «Империя» и т.д. сыграют немаловажную роль в дальнейшем развитии ситуации. Регулятор в лице Банка России будет проявлять больше внимания к «неблагонадежным» банкам и больше жесткости при решении вопроса об их судьбе.

Действительно, при отзыве лицензий у вышеперечисленных банков дефицита со скандальными и шокирующими новостями не наблюдалось. В соответствии с заявлениями представителей ЦБ, регулятору иногда предоставлялась заведомо недостоверная банковская отчетность (как это было с Межпромбанком), а в активах некоторых банков обнаружены фальшивые ценные бумаги (так называемые банки Матвея Урина - Славянский Банк, Традо-Банк, Банк «Монетный двор», Уралфинпромбанк, Донбанк). Также зафиксированы признаки вывода активов, возможно, в результате предварительного сговора между реальными собственниками и топ-менеджерами финансово-кредитных организаций. Но объединяло «банки-лишенцы» не только это: все они, как подчеркивают независимые эксперты, имели непрозрачную структуру собственности (реальные владельцы отличались от номинальных), занимались кредитованием «связанных» сторон (то есть фактически – небанковских бизнесов своих реальных собственников), и пускали на такое кредитование средства, привлеченные на открытом рынке, – то есть, вклады физических лиц.

Не стоит ожидать, что с «обрушением» вышеперечисленных банков число подобных финансово-кредитных структур сократилось до нуля. Аналитики считают, что концентрация «неблагонадежных» банковских организаций особенно высока среди банков, занимающих позиции ниже 500 по величине активов. Конечно, среди них немало вполне респектабельных организаций, но есть и не внушающие оптимизма примеры, в том числе - «Банк-Т» с более чем неясной структурой собственности. Самый большой пакет его акций принадлежит фирме «Тилдеа», зарегистрированной на Кипре. А вот кто является владельцем (или владельцами) этой фирмы, а еще лучше – кто является конечными ее бенефициарами (в наши беспечальные времена между владельцами и бенефициарами может пролегать дистанция огромного размера)? На этот вопрос ответа нет. Зато есть слухи о том, что за «Тилдеа» может стоять не кто иной, как Дмитрий Кирпиченко, бывший владелец бывшего «Максвелла», - человек, мягко говоря, с неоднозначной репутацией на российском финансовом рынке, имевший непосредственное отношение к УК «Максвелл», которую многие эксперты называли типичной финансовой пирамидой.

При этом банк, фактически не скрывающий того, что остается кэптивным, в течение последнего года активно привлекал на открытом рынке вклады физических лиц - и привлекал весьма агрессивно, приманивая потенциальных вкладчиков завышенными ставками (на уровне 10-12% при действующем уровне ставки рефинансирования на уровне ниже 8%), а также обещаниями обеспечить стопроцентное возвращение вкладов в случае банкротства банка.

На первый взгляд, такие обещания звучат абсурдно, если учесть, что бывший «Максвелл» входит в систему страхования вкладов, и его клиентам-вкладчикам гарантировано стопроцентное возмещение вкладов на сумму до 700 тыс. рублей (так же, как и держателям депозитов в любом другом банке, входящем в Систему страхования вкладов). «Банк-Т», однако, имеет в виду вклады на суммы, превышающие 700 тыс. рублей, и обещает вернуть их «в случае чего» под личные гарантии своих собственников. Но кто конкретно будет отвечать по требованиям клиентов, учитывая непрозрачную структуру собственности банка?

Учитывая все перечисленное, было бы разумно прислушаться к мнению Толкачева. Банку, действительно, необходимо планомерно расширять корпоративный сектор, работать над тем, что уже есть, а не над рискованными проектами. Что же до репутации, то именно в этой области предполагалась основная работа Перепелкина. Но нежелание оставаться «манекеном в витрине» и амбиции, подкрепленные недостатком опыта, толкают Перепелкина на конфликт, грозящий банку управленческим коллапсом. Как утверждают источники в банке, у Перепелкина уже есть свой кандидат на позицию Председателя Правления, которого он активно лоббирует.

Если конфликт получит развитие, то не исключено, что все закончится весьма плачевно и с вкладчиками банка придется расплачиваться государству - в лице АСВ».