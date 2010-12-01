Банки будут брать комиссионные при оплате электроэнергии

С 1 января банки начнут взимать с граждан комиссионные при оплате электроэнергии - банковские тарифы будут исключены из стоимости электричества, поэтому жителям Московского региона придется оплачивать их отдельно.

"Мосэнергосбыт" объявил о том, что комиссионные, которые банки берут за перечисление "электрических" платежей, в тарифы включаться не будут. При этом банки и другие организации, принимающие платежи за электроэнергию, должны будут самостоятельно определить размер комиссионного вознаграждения за проведение платежа.

Также ожидается, что в новом году придут и новые тарифы на электричество.