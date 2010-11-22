До июля 2011 года Россия продаст 50% зерна из интервенционного фонда

Россия до июля 2011 года продаст более половины зерна из интервенционного фонда. Это должно привести к снижению цен на пшеницу. Решение о продаже зерна будет зависеть от ситуации на рынке.



Об этом сообщил директор департамента регулирования агропродовольственного рынка и развития инфраструктуры Минсельхоза. «Учитывая складывающуюся на зерновом рынке ситуацию, в текущем сезоне (длится с 1 июля 2010 г. по 30 июня 2011 г.) планируется реализовать основной объем запасов интервенционного фонда», — приводит слова чиновника «Ведомости».



В текущем сезоне, по данным Минсельхоза, потребление зерна в России составит 77 млн тонн. Урожай зерновых в 2010 году составит 60,3 млн тонн в чистом весе, еще 26,3 млн тонн — переходящие остатки.