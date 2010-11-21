Вопрос согласования нового договора о зоне свободной торговле приоритетен

Вопрос скорейшего согласования нового договора о зоне свободной торговли является, на наш взгляд, одним из приоритетных вопросов экономического сотрудничества в СНГ и ключевым вопросом председательства России в СНГ. Об этом заявила Министр экономического развития России Эльвира Набиуллина в Санкт-Петербурге на заседании Совета глав правительств СНГ в расширенном составе.

По ее словам, в настоящее время правовой базой взаимной торговли между странами СНГ является заключённое соглашение 1994 года и почти сотня двусторонних договоров, в которых закреплён разный понятийный аппарат, разные процедуры, не всегда чётко регламентированные.

В своё время эти соглашения, которые заключались почти 20 лет назад, сыграли положительную роль в том, чтобы не произошло разрыва торговых связей, но сегодня они морально устарели и требуют, конечно, совершенствования и приведения в соответствие с новыми экономическими реалиями. В новом проекте договора, над которым рабочие группы стран СНГ работали почти два года, удалось преодолеть и правовые пробелы, которые были, и совершенствовать инструментарий торговой политики.

Речь идёт и о применении мер торговой защиты: проект четко регламентирует условия процедуры применения этих мер, которые в настоящий момент, к сожалению, постоянно вызывают споры между нашими странами. Помимо этого, по словам Эльвиры Набиуллиной, речь идёт и о единообразном применении мер технического, санитарного, фитосанитарного регулирования в соответствии с международными нормами.

Принципиально важной является договорённость о формировании независимой процедуры разрешения споров. Сейчас, по сути, единственный механизм, который действует между странами СНГ, – это механизм консультаций, и он по понятным причинам не всегда работает, поэтому число неразрешённых торговых споров на пространстве СНГ растёт.

Новая процедура основана на международной практике, чётко регламентирована и предусматривает независимое рассмотрение спора в разумные сроки и с конкретными результатами. Переговоры по новому Договору о зоне свободной торговли на сегодняшний день на уровне делегаций – тех делегаций, которые принимали участие в переговорах, – можно считать в достаточной степени согласованными и завершёнными, считает глава Минэкономразвития России.

"Проведённая в сентябре встреча министров экономики позволила урегулировать значительную часть разногласий, и вчера на экономическом совете также снята часть существенных разногласий. Осталось несколько вопросов, которые требует внимания уровня глав правительств",- отметила она.

В данной связи следует отметить, что ход подготовки проекта Договора о зоне свободной торговли стал одним из ключевых в ходе всего заседания Совета глав Правительств СНГ. О масштабности документа говорит такой факт, что Договор заменит более 100 действующих соглашений и договоренностей и позволит снять многие из сохраняющихся барьеров во взаимной торговле.

С марта 2009 года специально созданная Рабочая группа провела 8 раундов переговоров по согласованию проекта Договора, подготовленного Министерством экономического развития Российской Федерации. В сентябре этого года его обсуждали министры экономики и члены Экономического совета СНГ. Удалось найти решения по таким проблемам, как предоставление национального режима в отношении государственных закупок, распространение свободы транзита на трубопроводный транспорт, недопущение оговорок к Договору, ускорение процесса ратификации Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров от 20 ноября 2009 года. В ближайшие месяцы предполагается завершить работу над текстом Договора и в первом полугодии следующего года предложить его главам правительств Содружества для подписания.